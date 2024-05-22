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Editörler : Lanet


22 Mayıs 2024 09:29
Kurumlarda birimlere neye göre personel veriliyor

Merhabalar,

Üniversite personeliyim, Kurumlarda birimlere neye göre personel veriliyor, bunun mevzuatı var mı? araştırdım ama bir bilgiye ulaşamadım. Bilgi sahibi arkadaşlar aydınlatırsa sevinirim

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