Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


22 Mayıs 2024 09:42
2'inci Naklen Atama Kontenjanları

Arkadaşlar bilindiği üzere 2024 Mayıs ayında Naklen atama kontenjanları açıldı. Normalde her sene 2 kere yapılıyordu. Bu sene ikincisi de açılır mı acaba? Biz birincisinden bişey çıkaramadık bari ikincisine umutlanalım. Konuyla ilgili bilgisi olan lütfen yazsın. Herkese iyi çalışmalar.

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