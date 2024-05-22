Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Mayıs 2024 10:01
İl ici açıklanan iller
İl ici açıklanan iller

AbdülCevat
Aday Memur
22 Mayıs 2024 10:42

Adana bekliyorum, henüz bir gelişme yok.


ibroibro
Memur
22 Mayıs 2024 10:50
Bakanlıktan yayınlayın demedikçe hiçbiri yayınlamayacak herhalde biri açıklasa arkası gelir

Albatraus
Aday Memur
22 Mayıs 2024 10:54

Önceki yıllarda saat kaç gibi açıklanmış acaba?

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