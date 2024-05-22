Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Mayıs 2024 10:13
Yeşil Pasaport Hakkında

Maaş derecem 3/1 iken istifa ettim. Personele yeşil pasaport almak için başvurmuştum ancak kadro derecem 4 olduğundan yeşil pasaport verilemeyeceğini söylediler. Bu konuda bilgisi olan var mı? Gerçekten verilemiyor mu? Verilemiyorsa kadro derecesinin istifadan sonra düşmesi söz konusu olabilir mi?

Kadro derece ekran görünütüsü: https://hizliresim.com/l36m8e9


office chief
Memur
22 Mayıs 2024 10:27

istifadan sonra derecen neden 3 e düşsün düşmez. kadro derecesi ile maaş derecesi farklı şeyler.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
22 Mayıs 2024 10:31

İstifa ettikten sonra memuriyet haklarından nasıl yararlanacaksınız acaba? İstifa sonrası herhangi bir kadro derecesi ilerlemesi olmayacağı gibi kazanılmış, görev aylığı ve emekliliğe esas derece/kademenizin 3 olması yeşil pasaport almanızı sağlamamaktadır. Bunun için 4 olan kadro derecenizin 3 olması gerekir ki bu şartı da zaten şu an sağlamıyorsunuz.

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