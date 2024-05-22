Kpss genel yetenek

Kpss ye çok az kaldı.Benim genel yetenek netlerim artmıyor her gün 3 er deneme çözsem sizce ise yarar mı Türkçe en az 6 yanlış 2 veya 3 dilbilgisi mat 2 yanlış ama 6 7 boş. yetistiremiyorum

Kpss ye çok az kaldı.Benim genel yetenek netlerim artmıyor her gün 3 er deneme çözsem sizce ise yarar mı Türkçe en az 6 yanlış 2 veya 3 dilbilgisi mat 2 yanlış ama 6 7 boş. yetistiremiyorum