KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Mayıs 2024 11:05
Kpss genel yetenek
Kpss ye çok az kaldı.Benim genel yetenek netlerim artmıyor her gün 3 er deneme çözsem sizce ise yarar mı Türkçe en az 6 yanlış 2 veya 3 dilbilgisi mat 2 yanlış ama 6 7 boş. yetistiremiyorum

Meta55
Şube Müdürü
22 Mayıs 2024 12:00
Yaptığın hatayı tespit etmişsin. Nokta atışı konu çalışması yapmam gerekiyor.Yoksa netin artmaz. Aynı hataları yapıp durursun. Deneme sayısını arttırmak, pratiğini arttırır. Zamanı kontrol etme ihtimalin artar.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kurumlar arası geçişZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Üniversite personeli olmanın avantajı var mı?2024 KPSS lisansHükümetin,üniversite mezunlarından nefret ettiği doğru mu? yorum sizinTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Hani tasarruf vardı Doktor bu ne?Orman Genel Müdürlüğü 124 Personel Alım İlanı Hakkında3 yılda memur alımı açıklandı, memur maaşları ne olur?Aile bakanlığı yedek

Sözlük

fahiş fiyat 3 zühre yıldızı 2 gurbetin gurbeti 1 Herpes virüsü 2 palmiye 2 arpalık 1 denize girmek 2 çil 1 dekolte 6 biyolojik çeşitlilik günü 1

Son Haberler

Borsa günün ilk yarısında yükseldiTarihi eser kaçakçılarına 5 ilde operasyon: 13 gözaltıNorveç Filistin devletini tanıyacakZiraat Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecekTogg'a özel finansman desteğinde süre uzatıldı

Editörün Seçimi

2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?