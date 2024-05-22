Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Mayıs 2024 12:43
Randevu onaylama

Merhaba, bu konuyu sormak için forumda daha uygun bir yer bulamadım.

Bildiğiniz üzere onaylı randevuya geçtik, 60 yaşındaki babam için randevu aldık, e-nabız, mhrs şifresi olmadığı için nasıl onaylayacağımızı bilmiyoruz. 182'yi aradığımızda onay diye bir yere yönlendirmiyor.

bu konuda bilgisi olan var mı ? Nasıl onay yapacağız ?


saglıkteknikeri13013
Aday Memur
22 Mayıs 2024 13:16

184 Ü ARAYARAK BİLGİ YARDIM TALEP EDEBİLİRSİNİZ

Toplam 1 mesaj

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