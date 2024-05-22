Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


22 Mayıs 2024 12:49
Adalet bakanlığı Kurumlar arası geçiş 657

Merhaba 2020 Yılından beri İcra Memuru ünvanıyla adalet bakanlığında kadrolu olarak görev yapmaktayım. Mezuniyetim Radyo ve televizyon, Acaba TRT kurumuna mezum olduğum bölüm itibarıyla kurumlar arası geçiş yapabilir miyim ?


xleonardo199
22 Mayıs 2024 12:51

Geçmek istediğim kurumun muvafakat vermesi durumunda tabi :)

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