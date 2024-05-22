Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Mayıs 2024 12:54
Memura haciz

Merhaba saygıdeğer büyüklerim benim bir icra dosyam var 70000 tl lik birde 180 bin tllik aracım var memurum avukat aradı arabana el koyup 180 binse 70 bine hemen satacağım diyor daha öncede icralık olmuştum sadece maaşımdan 4/1 kesilmişti gerçekten arabamı yarı fiyatına satabilir mi? Hepinize iyi mesailer diliyorum


AskeR3535
22 Mayıs 2024 13:00

İcra dosyam bankaya kişiye değil saygılarımı sunarım..

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