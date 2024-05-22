KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Mayıs 2024 12:57
elektrik ve elektronik öğretmenliği mülakat grubu hakkında

merhaba öğretmenlerim , elektrik ve elektronik öğretmenliği mülakatına katılacak arkadaşlar için telegram grubumuz mevcut . bekleriz.

https://t.me/+n61zKampjJQ2Mjc0

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