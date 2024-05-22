Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Mayıs 2024 13:07
kurumlar arası geçiş
merhaba arkadaşlar kurumlar arası geçiş yapmak istiyorum ama zaman kısıtlı daha önce geçiş yapan varsa Bilgi almak istiyorum.

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