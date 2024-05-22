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Editörler : alex 10


22 Mayıs 2024 13:14
Hakan Çalhanoğlu Arda Güler

Hakan Çalhanoğlu İtalya'da sezonun en iyi orta saha oyuncusu ödülüne aday gösterildi.

Arda Güler'in Real Madrid formasıyla 6 gole en kısa sürede ulaşan dünya futbolunda büyük ses getirdi. Özellikle İspanyollar, Arda Güler'den övgüyle bahsederken milli futbolcuya Lionel Messi'nin popüler lakabını yakıştırdılar.

"Uzaylı Arda Güler'in maksimum verimliliği" başlığı kullanılan makalede genç yıldızın bulduğu sınırlı sürede verdiği büyük katkı vurgulandı.

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasını 12 maçta 440 dakika giydi.

19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gollük katkı verirken 74 dakikada 1 gol atma başarısı gösterdi.

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