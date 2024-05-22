Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Mayıs 2024 13:14
icra katibi haciz yolluğu
icra katiplerinin haciz dosyalarından aldıkları yolluk ücretleri daire içerisinde paylaştırılıyor mu yoksa hacze giden memur çıktığı dosya yolluğunu kendisi mi alıyor bununla alakalı yönetmelik ya da kanun var mı?

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