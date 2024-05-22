icra katibi haciz yolluğu

icra katiplerinin haciz dosyalarından aldıkları yolluk ücretleri daire içerisinde paylaştırılıyor mu yoksa hacze giden memur çıktığı dosya yolluğunu kendisi mi alıyor bununla alakalı yönetmelik ya da kanun var mı?

icra katiplerinin haciz dosyalarından aldıkları yolluk ücretleri daire içerisinde paylaştırılıyor mu yoksa hacze giden memur çıktığı dosya yolluğunu kendisi mi alıyor bununla alakalı yönetmelik ya da kanun var mı?