Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


22 Mayıs 2024 14:53
GİH'ten TH'ye kurumlarası geçiş hakkında bir soru?

Arkadaşlar merhaba şu anda bir bakanlıkta GİH sınıfında 5 yıllık memurum. Eğitim durumumdan kaynaklı başka bir bakanlığa TH sınıfında yer alan kadroya geçmek istiyorum. Bununla ilgili işlemlere başlayacağım. Fakat merak ettiğim bir soru var.

TH sınıfı GİH sınıfından üstte bir kadro mudur ? Bilen arakdaşlar yardımcı olursa memnun olurum.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
22 Mayıs 2024 15:05

TH-GİH Üstünlüğü olarak değil de iki kadronun da özlük hakları bakımından incelenmesi gerekir. Genelde TH özlük hakları daha iyidir ancak kadro unvanlarını bilmeden bir şey söylemek yanlış olabilir.

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