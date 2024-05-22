Gündem \ Ekonomi
Editörler : supporters.


22 Mayıs 2024 14:56
Hayat pay puan toplama

Selam dostlar. Hayat pay diye bi uygulama var bilmiyorum duyanınız var mı çünkü gerçekten güzel kampanyaları var. Mesela ben her alışverişte uygulamada puan biriktiğini biliyodum ama bu kadar iade alabildiğimizi bilmiyodum :D İnceleyince başka kampanyalarını da gördüm e malum devir tutumlu olma devri ben de bu şekilde elimden ne gelirse yapmaya çalışıyorum&#129399;&#127995;

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