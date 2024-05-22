Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Mayıs 2024 15:08
Seminer İl Değişikliği Formu

Arkadaşlar merhaba umarım mesajımı görürsünüz ve bilginiz vardır.Şuan ücretsiz izindeyim Almanya dayım. Eşimin işi sebebiyle yaza kadar burada kalacaktık. Seminerler online olur düşüncesiyle 15 haziran a kadar izin aldım fakat yüzyüze olacağı açıklndı. Ben de hemen kızımla kendime bilet aldım.Ama madem bayram diye memleketimde alırım semineri dedim. Fakat sistem şöyle bir uyarı verdi. Şuan görevde olmadığınız için hizmetiçi başvuruda bulunamazsınız.Ne yapmalıyım ?


didaof
Aday Memur
22 Mayıs 2024 15:13

Durumunuzu anlatan bir dilekçeyi okulunuza gönderin daha sonra semineri almak istediğiniz ilçe milli eğitime bir dilekçe yazınız.

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