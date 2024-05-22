Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Mayıs 2024 15:22
AB personeli neden CTE sınavlarına giremiyor?

Kıymetli arkadaşlar.

8 senelik zabıt katibiyim ve aynı zamanda 2011 yılında Edebiyat bölümünü bitirdim. Üstüne yüksek lisans (tezli) yaptım ve formasyon aldım. Öğretmen atamalarına çalıştım ancak maalesef olmadı.

Unvan değişikliği yapmak istiyorum fakat bakanlıkta böyle bir kadro yok (ya da benim haberim yok). CTE'nin öğretmenlik kadrolarına başvurmak istiyorum ama maalesef, sadece kendi bünyesinden başvuru kabul ediyor.

Belki bu durum kendilerince haklıdır ancak gelecekte bu durum değişir mi? Bana neler yapmamı önerirsiniz? Mesleğimi seviyorum, bin şükür. Ama esas işim olan öğretmenliği de Allah ölmeden nasip etsin diye dua ediyorum.

Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

Vakıfbank promosyon güncellemesi2024 yılı havuz tayinleriBankadan ne zaman cevap gelir promosyon için? Bayramdan önce yatar mı ne kadar yatırırlar?Memurlar Net Promosyonu yine gündeme alYeşil Pasaport Hakkına Sahip Çık!2010 yılında veya sonrasında liseden mezun olup hazırlık için yan alan var mı?kurumlar arası geçiş memurluktan istifaKurban BayramıDiyalektik Sendikalizm

Sözlük

denize girmek 2 sokak hayvanları 7 kavram 1 oz 1 Kamuda servis araçlarının kaldırılması 3 şu an çalan şarkı 1 Bugün olanlar 1 arpalık 1 kağıt bardak 1 tepki 2

Son Haberler

Deri konfeksiyonunda Türkiye üretim merkezi haline geldiİzmir'de tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldürdüEv işçilerine sosyal güvence talebiMeclis'te tasarruf dönemi!AK Parti MKYK toplandı

Editörün Seçimi

2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?