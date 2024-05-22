AB personeli neden CTE sınavlarına giremiyor?

Kıymetli arkadaşlar.

8 senelik zabıt katibiyim ve aynı zamanda 2011 yılında Edebiyat bölümünü bitirdim. Üstüne yüksek lisans (tezli) yaptım ve formasyon aldım. Öğretmen atamalarına çalıştım ancak maalesef olmadı.

Unvan değişikliği yapmak istiyorum fakat bakanlıkta böyle bir kadro yok (ya da benim haberim yok). CTE'nin öğretmenlik kadrolarına başvurmak istiyorum ama maalesef, sadece kendi bünyesinden başvuru kabul ediyor.

Belki bu durum kendilerince haklıdır ancak gelecekte bu durum değişir mi? Bana neler yapmamı önerirsiniz? Mesleğimi seviyorum, bin şükür. Ama esas işim olan öğretmenliği de Allah ölmeden nasip etsin diye dua ediyorum.

Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.