Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


22 Mayıs 2024 15:55
Bakanlıkta bilgisayar işletmenliği mi üniversitede bilgisayar teknikerliği mi?

hangisini tavsiye edersiniz? varsa nedenleriyle yazarsanız sevinirim.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
22 Mayıs 2024 16:28

Kurum önemsiz, tabi ki teknikerlik. İşletmenlik düz memurluktur, hakedişleri düşüktür. Teknikerliğin hakedişleri daha yüksektir. Ayrıca bir üst öğrenim bitirildiğinde üst öğrenimin özel hizmet tazminatı ve yan ödemesinden yararlanılabilir.

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