Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


22 Mayıs 2024 16:27
Maliye astsubay

Selam. MUVAZZAF ASTSUBAY ile Jandarma Astsubay arasında ne farklar vardır. Hangisi tercih edilir.

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