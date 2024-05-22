Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


22 Mayıs 2024 16:48
Disiplin cezasi acil!!!

Merhaba, muhakkik tarafindan teklif edilen cezanin amire tebliğinden itibaren 15 gün içinde uygulanmasi kurali memura tebliğ süresi mi yoksa cezanin uygulanmasi için zorunlu süremidir? Bilgisi olan arkadaşimiz cevap yazarsa minnettar olurum.


justice2024
22 Mayıs 2024 16:50

Yönetmelik bu şekolde

"Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar."

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