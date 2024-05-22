Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Mayıs 2024 17:07
Nöbette başka serviste görevlendirme

Nöbetimin olduğu gün az hasta olduğu söylenerek hastane içinde farklı bir birimde görevlendirme yapılabilir mi yapılacaksa nasıl bir görevlendirme yazısı istenmelidir

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