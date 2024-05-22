KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Mayıs 2024 17:07
TEBRİK EDİYORUM SONUNDA MÜHENDİSLERİNDE AYRI SENDİKASI OLDU

TEBRİK EDİYORUM SONUNDA MÜHENDİSLERİNDE AYRI SENDİKASI OL

https://www.muhendisteksenburo.org.tr/


memur06adayadayi
Aday Memur
22 Mayıs 2024 17:10

çok geç kalınmış bi olay


memur06adayadayi
Aday Memur
22 Mayıs 2024 17:24

tüm mühendisler birleşmeli ve beraber hareket etmeli

Toplam 2 mesaj

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