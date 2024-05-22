KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Mayıs 2024 17:20
Gsb mulakat sonuclari aciklandi

2 kisi alacaklar 2. Yedegim. Asil olarak girecek 2 kiside de sikinti cikip giremezse mi bana sira gelecek? Yedek olayi nasil ilerliyor bilen var mi

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