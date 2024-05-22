Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Mayıs 2024 17:32
ÖMK Neden Hala meclise gelmedi? Konu ile ilgili bilgisi olan var mı

Bu meslek kanunu bu hafta meclise gelecek deniyordu ama hala ses soluk yok! Duyumu olan yok mu hiç?


leonidas_cog
Şube Müdürü
22 Mayıs 2024 18:15

Muhtemelen yoğun bir hayal kırıklığı içerdiği için açıklama yapılmıyor , iyi şeyler olsa Cumhurbaşkanı açıklardı zaten, muhtemelen 10 yıl uzmanlık 20 yıl başöğretmenlik devam edecek, sadece bekleme süresi kalkacak, yaz tatili bile kisalabilir , bu ülkede öğretmenler kadar hizmet içi eğitim alan başka meslek grubu varmı acaba, bu hükümet memurlari hiç sevmiyor , öğretmenlerden ise nefret ediyor


Özgürlükzamanı
Aday Memur
22 Mayıs 2024 18:20

Sevgi karşılıklı ben de sevmiyorum beni sevmeyeni

Toplam 2 mesaj

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