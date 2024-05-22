Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


22 Mayıs 2024 18:33
Sağlık teknikerliğinden büro personeline geçiş?

arkadaşlar 4/b sağlık teknikerliginden istifa edip direkt büro personeli unvanına geçiş yapılabiliyor mu ?

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