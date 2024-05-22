Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Mayıs 2024 19:03
Yaşlı Bakım Teknikeri Hk.

Merhabalar. KPSS ile yaşlı bakım teknikeri olarak atandığımda memur mu sayılıyorum yoksa teknikerlik ayrı bir sınıf mı? 657?ye tabii oluyor muyum veyahutta memurluk sözleşmesi/yemini imzalıyor muyum?

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