Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Mayıs 2024 19:15
Maaş eksik almak

Merhaba arkadaslar calistigim kamu kurumunda şuursuz borclanmadan dolayi maalesef memur isci dahil herkes maasinin 70 alabilmektedir. Bu surec 1 yili bulacak belki daha fazla bu durumda biz calisanlar ne yapabilir.

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