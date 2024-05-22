Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Mayıs 2024 19:41
iş yurtları kar payları
Arkadaşlar bilindiği üzere geçen sene iş yurtlarında çalışanların ekim ayında yatmıştı bu yıl söylenen mayıs sonu haziran başı duyum alan var mı?

Bumuadalettt
Aday Memur
22 Mayıs 2024 21:05

İsyurtlarından surekli yazı geliyor hatalı işlemlerin tamamlanması adına tamamlamayan ceza infaz kurumları var girişleri dağıtılıp dağıtılmayacağı yönünde bir bilgi yok zaten Ocak itibarı dagitilabilecek kar payını aralıkta bile dağıttıkları oldu enfilasyonun böyle olduğu bir ortamda 3 kuruş parayıda vermiyorlar.

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