Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Mayıs 2024 20:03
Polis Önergesi

tamamı buradan izlenebilir

https://x.com/yurttastv/status/1792979560683762152


cambaz_blood
Aday Memur
22 Mayıs 2024 20:17

Reddedilmiş tabiki. Yazık.


Dextrian
Şube Müdürü
22 Mayıs 2024 21:21

Şükürcü dayılar bilmez açıklayayım konu önemli fakat sonuç her zamanki gibi..

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın polislerin çalışma şartlarının düzeltilmesi ve intiharların araştırılması yönünde meclise verdiği önerge AKP ve MHP milletvekilleri oylarıyla reddedildi. Şaşırdık mı?

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