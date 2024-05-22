Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Mayıs 2024 20:03
Polisin çalışma şartları ve intiharı ile ilgili önerge

tamamı buradan izlenebilir

https://x.com/yurttastv/status/1792979560683762152


cambaz_blood
Aday Memur
22 Mayıs 2024 20:17

Reddedilmiş tabiki. Yazık.


Dextrian
Şube Müdürü
22 Mayıs 2024 21:21

Şükürcü dayılar bilmez açıklayayım konu önemli fakat sonuç her zamanki gibi..

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın polislerin çalışma şartlarının düzeltilmesi ve intiharların araştırılması yönünde meclise verdiği önerge AKP ve MHP milletvekilleri oylarıyla reddedildi. Şaşırdık mı?


Poliss155
Memur
22 Mayıs 2024 21:26
neden red verirler anlayamıyorum bırakın polisler neden intihar ediyor araştırılsın

tarafsiz01
Şef
22 Mayıs 2024 22:04
Bir kimse çektirdiğini çekmeden ölmezmiş . Allahın izniyle siz de çekersiniz inşallah

foreverkings
Aday Memur
22 Mayıs 2024 22:41

Bir polis AKP/MHP koalisyonuna oy veriyorsa kendine ihanet eder bu kadar net.


Narutocu
Aday Memur
23 Mayıs 2024 10:40

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın polislerin çalışma şartlarının düzeltilmesi ve intiharların araştırılması yönünde meclise verdiği önerge AKP ve MHP milletvekilleri oylarıyla reddedildi

Önergeyi reddeden AKP milletvekili (emekli emniyet müdürü) Veysel TİPİOĞLU ise; Avrupada polis intiharları daha fazla dedi ve ekledi 35 yıllık üniformasını giymekten onur duyduğum teşkilatımızın 12/36 çalışma sistemi ve özlük hakları olmak üzere her türlü sıkıntısıyla ilgili konuları takip etmeye devam edeceğiz dedi :))))))))))))))))))))))))


Polsa_51
Memur
23 Mayıs 2024 11:14
Mevcut iktidar olduğu sürece polise yağmurlu havalarda bir damla su yok. Sevilme meyi geçtim, nefret ediliyoruz.. Herşey ortada.

kral122
Daire Başkanı
23 Mayıs 2024 11:34

Siz diğerlerinin geldikten sonra polise dediklerini yapacaklarını sanıyorsa yanılıyorsanız hiçbir siyasetçi iktidar muhalefet yapmaz yapmayacak biz gelince yapacağız der yapmaz

foreverkings, Dün

Bir polis AKP/MHP koalisyonuna oy veriyorsa kendine ihanet eder bu kadar net.


hamlea26
Daire Başkanı
23 Mayıs 2024 11:39

Değil hükümet muhalefette gelse Durum bu olur.

Seçim öncesi 4 lü grup çalıştırdılar mı birazda maaş zammı verdiler mi hatta 2.şarkı kaldırdılar mı gönüller alınır oda olmaz ise seçim sonrası veya öncesi ek mesai ücreti verelim derler iş tamam.Kimse ülkedeki kökleşmiş sorunlara el atan bir politikacı aramaz.Ülkemiz için en hayırlı ne ise o olsun ama oy vermeyi öğrenmeliyiz artık.Anlık değil Mesleğimiz için kalıcı reformlar yapanları veya yapacakları gözlemlemek gerekir.


paltolu
Aday Memur
23 Mayıs 2024 12:00

Konuyu açan arkadaş. Video paylaşmışsınız iyi hoş da keşke önergeyi paylaşsaydınız meslektaşlar için daha yararlı olmaz mıydı? Sizden ricam önergeyi de paylaşınız.

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