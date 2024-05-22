Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Mayıs 2024 20:16
Aday memur boşanma tayini

Merhaba, kadrolu atandım stratejik personelim. 1 senem dolmadan boşanma tayini yapabilir miyim? Yönetmelikte süre dönem şartı aranmaksızın diyor kabul edilir mi ne kadar sürede cevap gelir?

Çok Yazılan Konular

2023-2 istifa sonrası açıktan atamayı kazananlar ÇKSY düştüler.Yolluk ödenmesinin gecikmesiRandevu onaylamaNöbette başka serviste görevlendirme2023 Kasim açıktan atama çkysDolandırıcılık İçerikli Mesaj112 çalışanların fazla mesai ucretleriAlt bölge ataması başvuruYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Ücretsiz izin sonrası maaş

Sözlük

kauçuk 1 biyolojik çeşitlilik günü 1 müphem 1 Herpes virüsü 1 Bugün olanlar 1 arpalık 1 kavram 1 tepki 1 konken 1 gazeteci 1

Son Haberler

'GES için tahsis edilen arsa geri alındığı' iddiasına Kaymakamlıktan açıklamaÖğrencilere istismarda bulunan yabancı uyruklu öğretmen tutuklandıMaliye, sosyal medyadan da ihbar toplamaya başladıBakan Yerlikaya, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin milletvekilleriyle bir araya geldiTBMM Genel Kurulu'nda 'Kobani' tartışması bugün de devam etti

Editörün Seçimi

2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?