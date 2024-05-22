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Editörler : oto-danisman-expert


22 Mayıs 2024 20:20
TRAFİK CEZASI NE ZAMAN SİSTEME DÜŞER

Merhaba, trafik ekiplerinin yol üstünde yazdığı radar cezası ne zaman sisteme düşer yazıldığı gün hemen düşer mi?


ilkerowic
Aday Memur
22 Mayıs 2024 20:32

2-3 gün içerisinde düşüyor.

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