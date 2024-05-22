Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Mayıs 2024 21:25
proje atama kararnameleri

proje okuluna atanan arkadaşlar kararnamelerle ilgili bilginiz var mı


ybilgin
Aday Memur
22 Mayıs 2024 21:59

Temmuz ayi itibariyla gelmeye baslayacak

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