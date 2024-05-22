Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Mayıs 2024 21:36
askerlikle ilgili

2024 sonunda askerlik tecilim bitiyor memurum. şimdi 2025 yılı içinde her hangi istediğim bir tarih aralığında mı gidiyorum askere yoksa rastgele bir tarih mi belirleniyor bilen yardımcı olur mu?

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