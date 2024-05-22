Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Mayıs 2024 21:43
Müdür yardımcılığı

Arkadaşlar iyi aksamlar. Sınıf öğretmeni olarak müdür yardımcılığı sınavına giren abim var. İki soru sormak istiyorum. Birincisi bulunduğumuz ilçede müdür yardımcılığına giren anasinifcilar var ....anasinifcilar ilkokullarda müdür yardımcısı olabilir mi ? İkinci sorum eğer anasinifcilar ilkokullarda müdür yardımcısı olabiliyorsa mesela x ilkokuluna sinifcilara öncelik verilebilir mi ? Mesela ben 70 puan aldım ve sınıf öğretmeniyim. Bir anasinifci da 75 puan aldı...bu durumda bana puana bakılmaksızın bana ( sınıf öğretmeni) öncelik verilebilir mi ? Sağ olun. Biraz karışık oldu ama bilenler cevaplarsa sevinirim.


Sempatikbiri95
Aday Memur
22 Mayıs 2024 22:16

Başvuranlar arasinda sınıf öğretmeni yoksa diğer branşlara bakılıyor onlar arasında puanı yüksek olan...


bahçesaray
Memur
22 Mayıs 2024 23:12
sınıf öğretmeni öncelikli
Toplam 2 mesaj

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