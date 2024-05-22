KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


22 Mayıs 2024 21:50
Anadolu Aöf ingilizce

Arkadaşlar ingilizce 1 ve ingilizce 2 derslerinde çok başarısım. İngilizce altyapım hiç yok. Sınavda fayda sağlayacak bilgisi olan var mı? Geçmiş dönem çıkmış sorularından çok soru çıkıyoru mu? Bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi?

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