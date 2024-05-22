Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


22 Mayıs 2024 22:24
Maaş Alamamak

Merhaba arkadaslar calistigim kamu kurumunda şuursuz borclanmadan dolayi maalesef memur isci dahil herkes maasinin 70ini anca alabilmekte. Bu surec 1 yili bulacak belki daha fazla bu durumda biz calisanlar ne yapabiliriz.

Çok Yazılan Konular

Merkezi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği SınavıYeni tasarruf tedbirleri nakile engel mi?YÖK - İdari Personel Nakil ve Becaiş Uygulaması Nasıl Olacak?sendika üyesi olmak yada olmamakÜniversiteden Belediyeye Geçiş HakkındaYÖK 26 şubat tarihli yazısıÜniversiteden belediyeye kadrolu mühendis olarak nakilÜniversite güvenlik soruşturması !İdari Personel Becayiş HakkıSözleşme Yenileme Hakkında

Sözlük

uçuk 1 tepki 1 kağıt bardak 1 kauçuk 1 Herpes virüsü 1 palmiye 2 9 günlük tatil 1 konken 1 gazeteci 1 katillerin canilerin hapiste hafta sonu evci izne çıkması 1

Son Haberler

Hatay'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı3 kişinin öldüğü kazada Fatma Sıla'nın yaşadığı ortaya çıktıDevlet korumasından yararlanmış 600 genç, kamuya yerleştirildiKendisi 500 tam puan, ikizi ise 1 yanlışla 496 puan aldıCenaze yanlış aileye verildi, çıkarılıp hastane morguna konuldu

Editörün Seçimi

2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?