Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


22 Mayıs 2024 22:38
Mühendis bir alt kadroya geçebilir mi
7433 sayılı kanunla kadroya geçtim ve yaklaşık 2 yıllık personelim. Eş durumu tayini bile yapamıyorum bu yüzden eşimin yanına gidebilmem için bir alt kadroya geçmem karşılığında eşimin yanına gidebilir miyim

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