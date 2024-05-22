Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


22 Mayıs 2024 23:00
Destek Personeli ( Temizlik Görevlisi)

Arkadaslar , Bakanlığa yeni atandık destek personeli temizlik görevlisi olarak ama 1 aydır duvar kırma , moloz taşıma , boya , sıva , fayans döşeme , tamirat , tesisat her bir şeyi yapıyoruz , temizlikçi diye girdik temizliği arar olduk. Bizim temizlik hariç böyle işleri yapmamız normal mi ? Normal değilse ne yapmalıyız ?

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