Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Mayıs 2024 23:09
İCRALIK OLMAM KESİNLEŞTİ ÖNERENİZİ ALABİLİR MİYİM

Merhaba arkadaşlar biri elden taksitle birisi banka olmak üzere miktarları aynı olan iki farklı borçlanma var bankayı hep 89.günde ödüyorum ancak haziran ayında ikisinden birisini ödeyemeyeceğim.Haliyle banka 90 gün geçince icraya devredecek elden olan borç da bir ay ödeme olmaza icraya devredecek çok müşkül ve canım sıkkın durumdayım bu yüzden bu durum da 3 sorum olacak müsadenizle;

1.)Sizce hangisini icraya bırakmak daha mantıklı

2)Şu ay ödeyemezsem hesabımdan ne zaman kesindi yapılmaya başlar

3)İcraya aktarıldığında kalan borcumu kaç katı olarak öderim lütfen bilgi ve akıl olarak yardımcı olursanız sevinirim çok müşkül durumdayım


Osmanlı1903
Memur
22 Mayıs 2024 23:29

Elden aldığın tefeciyse bankaya borçlu kal daha iyi


Memurbely9900
22 Mayıs 2024 23:40

Hayır normal iş yeri

Osmanlı1903, 2 saat önce

Elden aldığın tefeciyse bankaya borçlu kal daha iyi


Albayrakyesilsancak
Aday Memur
23 Mayıs 2024 00:35
Allah yardımcın olsun devrem
Memurbely9900, 1 saat önce

Hayır normal iş yeri


Memurbely9900
23 Mayıs 2024 00:41

Teşekkür ederim amin dostum sence hangisi mantıklı

Albayrakyesilsancak, 24 dk. önce
Allah yardımcın olsun devrem
Toplam 4 mesaj

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