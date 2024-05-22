İCRALIK OLMAM KESİNLEŞTİ ÖNERENİZİ ALABİLİR MİYİM

Merhaba arkadaşlar biri elden taksitle birisi banka olmak üzere miktarları aynı olan iki farklı borçlanma var bankayı hep 89.günde ödüyorum ancak haziran ayında ikisinden birisini ödeyemeyeceğim.Haliyle banka 90 gün geçince icraya devredecek elden olan borç da bir ay ödeme olmaza icraya devredecek çok müşkül ve canım sıkkın durumdayım bu yüzden bu durum da 3 sorum olacak müsadenizle;

1.)Sizce hangisini icraya bırakmak daha mantıklı

2)Şu ay ödeyemezsem hesabımdan ne zaman kesindi yapılmaya başlar

3)İcraya aktarıldığında kalan borcumu kaç katı olarak öderim lütfen bilgi ve akıl olarak yardımcı olursanız sevinirim çok müşkül durumdayım