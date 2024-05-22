İcralık olmam kesinleşti, önerileriniz

Bankalar arar durur. ödeyecek durumun yoksa ( zaten o şekilde açıklama yapmışsın) ÖDEME SÖZÜ VERME. İcralık oldum diye strese girme. En fazla maaşta. 4/1 keserler. üzerine ait mülk yoksa korkma. Senin haricinde 3. kişileri aramaya hakları yok ararlarsa muhakkak şikayetçi ol. En önemlisi ödeme sözü verme söz verip ödemezsen eğer değişmedi ise 3 ay hapis cezası var.

Bankalar arar durur. ödeyecek durumun yoksa ( zaten o şekilde açıklama yapmışsın) ÖDEME SÖZÜ VERME. İcralık oldum diye strese girme. En fazla maaşta. 4/1 keserler. üzerine ait mülk yoksa korkma. Senin haricinde 3. kişileri aramaya hakları yok ararlarsa muhakkak şikayetçi ol. En önemlisi ödeme sözü verme söz verip ödemezsen eğer değişmedi ise 3 ay hapis cezası var.