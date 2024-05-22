Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Mayıs 2024 23:09
İcralık olmam kesinleşti, önerileriniz

Merhaba arkadaşlar biri elden taksitle birisi banka olmak üzere miktarları aynı olan iki farklı borçlanma var bankayı hep 89.günde ödüyorum ancak haziran ayında ikisinden birisini ödeyemeyeceğim.Haliyle banka 90 gün geçince icraya devredecek elden olan borç da bir ay ödeme olmaza icraya devredecek çok müşkül ve canım sıkkın durumdayım bu yüzden bu durum da 3 sorum olacak müsadenizle;

1.)Sizce hangisini icraya bırakmak daha mantıklı

2)Şu ay ödeyemezsem hesabımdan ne zaman kesindi yapılmaya başlar

3)İcraya aktarıldığında kalan borcumu kaç katı olarak öderim lütfen bilgi ve akıl olarak yardımcı olursanız sevinirim çok müşkül durumdayım


Osmanlı1903
Memur
22 Mayıs 2024 23:29

Elden aldığın tefeciyse bankaya borçlu kal daha iyi


Memurbely9900
Aday Memur
22 Mayıs 2024 23:40

Hayır normal iş yeri

Osmanlı1903, Dün

Elden aldığın tefeciyse bankaya borçlu kal daha iyi


Albayrakyesilsancak
Aday Memur
23 Mayıs 2024 00:35
Allah yardımcın olsun devrem
Memurbely9900, Dün

Hayır normal iş yeri


Memurbely9900
Aday Memur
23 Mayıs 2024 00:41

Teşekkür ederim amin dostum sence hangisi mantıklı

Albayrakyesilsancak, Bugün
Allah yardımcın olsun devrem

secret.lifee
Daire Başkanı
23 Mayıs 2024 01:38

2 gün önceki resmi Gazete?de gecikme faizinin yasal faizi falan oranını artırılır haberin olsun bak


Mustafa60
Şef
23 Mayıs 2024 03:26
Bankalar arar durur. ödeyecek durumun yoksa ( zaten o şekilde açıklama yapmışsın) ÖDEME SÖZÜ VERME. İcralık oldum diye strese girme. En fazla maaşta. 4/1 keserler. üzerine ait mülk yoksa korkma. Senin haricinde 3. kişileri aramaya hakları yok ararlarsa muhakkak şikayetçi ol. En önemlisi ödeme sözü verme söz verip ödemezsen eğer değişmedi ise 3 ay hapis cezası var.

85200258
Genel Müdür
23 Mayıs 2024 08:28
Bu tefecilerin çoğu da işyeri gibi faaliyet gösteriyor. Arkadaşın dediği şu senin diğer borcun nakit mi? Yoksa kurumsal bir firmadan senet filan karşılığı mal aldın onu mu odeyemiyorsun? Eğer muhatap kurumsal bir firma değilse banka icraya düşsün. Esnafa olan borcunu öde
Memurbely9900, Dün

Hayır normal iş yeri


Memurbely9900
Aday Memur
23 Mayıs 2024 10:50

Yani. ....kur isimli işyeri

85200258, 6 saat önce
Bu tefecilerin çoğu da işyeri gibi faaliyet gösteriyor. Arkadaşın dediği şu senin diğer borcun nakit mi? Yoksa kurumsal bir firmadan senet filan karşılığı mal aldın onu mu odeyemiyorsun? Eğer muhatap kurumsal bir firma değilse banka icraya düşsün. Esnafa olan borcunu öde

comolokko38
Aday Memur
23 Mayıs 2024 13:54

elden aldığın iş yeri şahıs borcu dur. muhtemelen senet karşılığı eşya almışsındır onların faiz oranlarına dikkat et banka hemen koymaya biliyor önce banka ile bir konuş bir kaç ay müsade iste olmazsa senedin yıllık faizi reeskont avans faizi %51,75 ona göre bir hesap yap muhtemelen bilinen firmalardan almışsındır onlarda çok profesyonel avukatlarla çalışıyor hemen koyarlar icra ya o yüzden banka ile bir konuş önce öteleyebiliyorlar bazen

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