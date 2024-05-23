Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


23 Mayıs 2024 06:08
Sokak köpeklerinin uytulmasına karşıyım...

Soksk köpeklerinin unutulmasına karşıyım.yillarca hayvsnkarinbicinde büyümüş biri olarak hayvanların unutulmasına karşıyım.

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