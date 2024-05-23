Memuriyetten Önceki Askerlik

Herkese merhaba. 657 Dmk'nin 84. maddesinde "Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuma atananlar adaylık esaslarına tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikinden sonra kademe ilerlemesi yapılmak ve sınav veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle derece yükseltilmesinde de değerlendirilir." bir ifade var. benim memuriyete başlangıcım 2013, askerliği 2011'de yaptım. kademe ilerlemesinden faydalanabiliyor muyum? şimdiden teşekkürler.

Herkese merhaba. 657 Dmk'nin 84. maddesinde "Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuma atananlar adaylık esaslarına tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikinden sonra kademe ilerlemesi yapılmak ve sınav veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle derece yükseltilmesinde de değerlendirilir." bir ifade var. benim memuriyete başlangıcım 2013, askerliği 2011'de yaptım. kademe ilerlemesinden faydalanabiliyor muyum? şimdiden teşekkürler.