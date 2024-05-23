Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Mayıs 2024 09:09
Ek Ders Bordro'da Olması Gerekenin 2 Katı

E-devletteki bordroda ek ders 20400 TL gözüküyor ancak benim hesabıma bunun yarısı yattı. Net yatan 54 bin tl küsür gözüküyor. Memura soruyorum e-devlette böyle yanlışlık olur diyor ama aklıma yatmadı, sizlerde de benzer durum var mı?

Okulumuzdaki bazı hocalarda durum böyle


kimuni
Daire Başkanı
23 Mayıs 2024 09:12

evet ben deki nerdeyse klasikleşmiş hal yani.


silivripdr
Daire Başkanı
23 Mayıs 2024 09:26

23 mayısta neyin ek dersi yatıyor ya? haziran başında yatmıcak mı

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