Ömk Neden Paylaşılmıyor ?

Muhtemelen Bakanlık öğretmenlere hazırladığı sürpriz! maddelere gelecek tepkileri azaltmak için düşündüğü Uzman ve Başöğretmenlik süresi kısaltma yüzde 15 ekders zammı vs gibi maddeleri Maliyeye kabul ettiremediği için kara kara düşünüyor nasıl açıklayacağız diye..

Muhtemelen Bakanlık öğretmenlere hazırladığı sürpriz! maddelere gelecek tepkileri azaltmak için düşündüğü Uzman ve Başöğretmenlik süresi kısaltma yüzde 15 ekders zammı vs gibi maddeleri Maliyeye kabul ettiremediği için kara kara düşünüyor nasıl açıklayacağız diye..