Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Mayıs 2024 09:15
Ömk Neden Paylaşılmıyor ?
Muhtemelen Bakanlık öğretmenlere hazırladığı sürpriz! maddelere gelecek tepkileri azaltmak için düşündüğü Uzman ve Başöğretmenlik süresi kısaltma yüzde 15 ekders zammı vs gibi maddeleri Maliyeye kabul ettiremediği için kara kara düşünüyor nasıl açıklayacağız diye..

Anuşirvann
Genel Müdür
23 Mayıs 2024 09:29

Ben aylar öncesinden söyledim olumlu birşey beklemiyorum. Belki uzmanlık süresi 8 yıla düşer. Ama ona da mülakat getirirse şaşırmam. Yani daha da zorlaşacak uzmanlık ve başöğretmenlik. Ayrıca stajyer öğretmenlere de kötü sürprizler gelir bence.


yeditepelisehir
Daire Başkanı
23 Mayıs 2024 09:38

bir konuda da oturup bilimsel, çağa uygun, geneli kapsayacak, adil bir kanun çıkaramıyorlar.. tüm maddelerin arka planında bi menfaat, sendikal talep vs var.. bu şekilde olunca da 3-5 ay sonra hükmünü yitiriyor.. bu da öyle olur..


Teknikerok
Aday Memur
23 Mayıs 2024 10:04

Bunlar dürüstçe ve adilce emekliye, memura ve işçiye yapacakları zammı aynı oranda (az veya çok fark etmez) yapsalar ve elimizdeki imkan bu deseler belediye seçimlerindeki hezimeti yaşamazlardı. Bence emekli mağdur edildi adaletsizlik oldu. Şimdi çıkıp dürüstçe "biz 16 veya 20 yılını dolduranı başöğretmen yapamayız, % 15 ek ders zammı da yük, hatta uzmanlığı da ancak şu kadar öne çekiyoruz" deseler mertçe çıkıp açıklasalar, kendi sevenleri tarafından çok eleştiri almazlar, idare edilebilirler. Ama bu şekilde belli ki sır gibi saklanıyor inanın hiç ama hiç lehimize bir şey çıkmayacak. hatta iddia ediyorum öğretmene şiddet meselesinde belli sendikalarında olaya hemen atlayıp greve gitmesi "bak bu konuda iyileştirme geldi netice aldık" demek içindi. Çünkü başka lehte hiç bir şey çıkmayacak göreceksiniz... Tabii ki ondan sır gibi saklanıyor.

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