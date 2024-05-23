Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


23 Mayıs 2024 09:43
Tasarruf tedbirlerinin merkezi atamaya etkisi ne olur?

Evet arkadaşlar düşünceniz nedir? Malum bir MEB veya Sağlık Bakanlığı gibi emekli olan yok denecek kadar az oluyor KİT'LERDE..

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