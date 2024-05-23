İl İçi Atamaları mazeret atamasından sonra yapılmalıdır.

İl İçi Tayin başvuruları il dışı ve mazeret atamasından sonra yapılmalıdır. il dışı ve mazeret atamasından boşalacak kadrolara il içi tayin başvuruları alınmalıdır. Önce il içi yapıldığı için çok az norm açılıyor ve il içi yapacak öğretmenler yer değiştiremiyor. il dışı ve mazeret ile boşalan normlara da ilk atama yerleşiyor böylece bir sonraki il içine nerdeyse çok az boş kadro kalıyor. Bu nedenle Ağustos ayında mazeret atamasından sonra ikinci il içi atamaları yapılmalıdır.

İl İçi Tayin başvuruları il dışı ve mazeret atamasından sonra yapılmalıdır. il dışı ve mazeret atamasından boşalacak kadrolara il içi tayin başvuruları alınmalıdır. Önce il içi yapıldığı için çok az norm açılıyor ve il içi yapacak öğretmenler yer değiştiremiyor. il dışı ve mazeret ile boşalan normlara da ilk atama yerleşiyor böylece bir sonraki il içine nerdeyse çok az boş kadro kalıyor. Bu nedenle Ağustos ayında mazeret atamasından sonra ikinci il içi atamaları yapılmalıdır.