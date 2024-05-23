Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Mayıs 2024 11:15
Acill .. derece kademe farkı ödemesi hakkında bilgisi olan var mı

Arkadaşlar merhaba 15/04/2024 tarihi itibariyle 5/3 dereceden 4/1 dereceye ilerledim. ancak 4/1 maaşını 15/05/5024 tarihinde ödediler. Yani 1 ay eksik aldım . aradım terfi farkını yatırın diye. maaşlar ayın 15i ile bir sonraki ayın 14ünü kapsadığı için sen 1 günle kaçırıyorsun ödeme yapılmaz falan deyip ödemediler. bu konu ile ilgili kanun maddesi falan var mı bilgisi olan varsa acil yardım .

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