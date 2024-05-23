KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Mayıs 2024 11:30
Mühendisler amiri oldukları işçiden daha düşük maaş alıyor. Ülkede nasıl bilim üretilecek acaba ?

Mühendisler amiri oldukları işçiden daha düşük maaş alıyor. Ülkede nasıl bilim üretilecek acaba


Farukcuk
Aday Memur
23 Mayıs 2024 11:45

Ak Parti döneminde gerçekleşmiştir.

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