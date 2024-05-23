Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Mayıs 2024 11:32
Rayiç bedel lojman düzenlemesi
Arkadaşlar cte lojmanları hakkında bilgisi olan var mı rayiç bedele göre düzenleme olacakmış kiralar ne kadar olur?

Çok Yazılan Konular

Vakıfbank promosyon güncellemesiYeşil Pasaport Hakkına Sahip Çık!kurumlar arası geçiş Bankadan ne zaman cevap gelir promosyon için? Bayramdan önce yatar mı ne kadar yatırırlar?2024 yılı havuz tayinleri2010 yılında veya sonrasında liseden mezun olup hazırlık için yan alan var mı?Bam mı, Adli Yargı MıDiyalektik Sendikalizmmemurluktan istifaSözleşme güncellenmesinin yalan haber olma ihtimali

Sözlük

kauçuk 1 hayat kısa kuşlar uçuyor 1 olay yerinde iz bırakmamak için yapılması gerekenler 1 şu an çalan şarkı 1 Bugün olanlar 1 Herpes virüsü 1 müphem 1 Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelecek olması 1 Kamuda servis araçlarının kaldırılması 7 dekolte 2

Son Haberler

KYK yurtları temmuzda emeklilere açılacakInterpol tarafından aranan iki uyuşturucu taciri İstanbul'da yakalandıAntalya'da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıMasada 3 farklı formül var, emekli zammında yeni hesaplarAtaşehir'de otobüsün camından direk girdi

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri