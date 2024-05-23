Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


23 Mayıs 2024 12:32
4b hasta bakıcı döner sermaye hk
Arkadaşlar bı üniversite hastanesinde 4 b sözleşmeli hasta bakıcı olarak çalışıyorum.Bizlere kurum tarafindan sadece taban ödemesi yapılıyor teşvik ödemesi yapılmıyor.Bu konuyla alakalı kurumla görüştüğümde katsayılar ile alakalı oranlar düşük olduğundan verilmiyor dendi.Universite hastanelerinde çalışan hasta bakıcı arkadaşlar varsa yorum yapabilir mi?

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